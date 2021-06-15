Güney Kore ve Japonya arasında ada krizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Kore ve Japonya arasında ada krizi

Güney Kore ve Japonya arasında ada krizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Güney Kore'nin Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Dokdo Adaları açıklarında askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Güney Kore'nin Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Dokdo Adaları açıklarında askeri tatbikata başladığı bildirildi. Japonya hükümeti ise tatbikatı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Güney Kore ile Japonya arasındaki diplomatik sorunlardan biri olan tartışmalı Dokdo Adaları iki ülke arasında krize neden oldu. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Seul, Tokyo'nun Takeshima olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği adacıkların açıklarında askeri tatbikata başladı. Güney Kore ordusu ve deniz polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve yılda 2 kez yapılan tatbikatın bir çıkarma tatbikatı olmadığı ve denizcilik eğitimlerini içerdiği öğrenilirken, Güney Kore askeri makamlarının Japonya ile tansiyonu artıracağı endişesi ile basına görüntü vermediği iddia edildi.

JAPONYA'DAN TEPKİ

Tatbikatı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato ise Güney Kore'nin eyleminin son derece üzücü olduğunu söyledi. Kato, Japonya'nın tatbikatını diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiğini ve Güney Kore'yi tatbikatı sonlandırmaya çağırdığını da sözlerine ekledi.

G7 İDDİASI

Tokyo'nun, Seul'un Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adacıklarda düzenlemeyi planladığı tatbikat nedeniyle Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon arasında G7 Zirvesi kapsamında yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiği iddia edilmişti. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada ise iddialar yalanlanarak görüşmenin zamanlama sorunları nedeniyle gerçekleşemediği belirtilmişti.

GÜNEY KORE KONTROLÜNDE

Dokdo Adaları Güney Kore kontrolünde bulunsa da Japonya, 'Takeshima' adını verdiği kara parçasının kendi sınırları içerisinde olduğunu ve topraklarının parçası olduğunu iddia ediyor. Tartışmalı Dokdo Adaları iki ülke arasındaki diplomatik sorunların başında yer alıyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Boris Johnson Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Kore ve Japonya arasında ada krizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 14:13:23. #1.14#

title