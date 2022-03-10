Güney Kore'de 'sevilmeyenlerin seçimi' muhafazakar Yoon Suk-yeol'un zaferiyle bitti

Güney Kore devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki muhafazakar Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol kazandı.

Yoon, başa baş ilerleyen seçimi yüzde 1'lik galibiyetle kazandı

Siyasete yeni başlayan ve milletvekilliği geçmişi olmayan Yoon, ülkede sınıf eşitsizliğini çözeceğini taahhüt ederek Demokrat Parti'nin adayı Lee Jae-myung'u yendi.

Yoon, galibiyetini "Güney Korelilerin zaferi" diye nitelendirdi.

Bu sabah destekçilerine seslenen Yoon, "Halkın geçim kaynaklarına dikkat edeceğini, ihtiyacı olanlara sosyal hizmetler sunacağını ve ülkenin dünyada sorumluluk sahibi, gururlu bir ülke olması için gayret edeceğini" taahhüt etti.

Seçim kampanyası boyunca her iki adayın da halk arasında popülerlik kazanmadığı öne sürüldü. Yerel basın, sürece "Sevilmeyenlerin seçimi" lakabını taktı. Buna rağmen seçime katılım oranı yüzde 77 oranındaydı.

Seçmenlerin en büyük kaygısı hızla artan ev fiyatları, ekonomik büyümedeki durgunluk, genç işsizliği ve cinsiyet eşitsizliği.

Yoon'un lideri olduğu Halkın Gücü Partisi'nin seçim vaatlerinden bir tanesi ise Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nı tamamen yürürlükten kaldırmak.

Bakanlığın bütçesi, ülke bütçesinin binde 2'sine karşılık geliyor. Bu paranın yüzde 3'ünden azı kadınlar için eşitliğin güçlendirilmesi çabalarına gidiyor.

Yoon, seçim kampanyası sürecinde, ülkede sistemik cinsiyet ayrımcılığı olmadığını düşünen genç erkek seçmenlerin desteğini kazanmaya yoğunlaştı.

BBC muhabiri Laura Bicker'a göre seçimin demografik dağılım incelemeleri, seçmenlerin büyük bir kısmının cinsiyet eşitliğini destekleyen üçüncü aday Sim Sang-ju'ya oy verdiğini gösteriyor.

Dış politika

Yoon, dış politikada önümüzdeki 5 yıl içinde Çin ve Kuzey Kore ile ilişkilerini sıfırlamak istediğini, ABD ile yakınlaşmayı hedeflediğini ifade ediyor.

Beyaz Saray, Yoon'a seçimin ardından tebrik mesajı gönderdi. Joe Biden ise iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek için yapacağı görüşmelere olumlu baktığı mesajını iletti.

Yoon, Demokrat Parti'nin Güney Kore'nin tek meclisi sistemindeki Ulusal Meclis'te çoğunlukta olduğu bir dönemde cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Yoon Suk-yeol kimdir? BBC Seoul Muhabiri Laura Bicker'ın analizi

Yoon Suk-yeol, siyaset dünyasına geçen yıl giriş yaptı ve geniş çaplı bir yolsuzluk skandalına dahil olan eski muhafazakar cumhurbaşkanı Park Geu-hye'ye başarılı şekilde açtığı dava ile popülerlik kazandı.

Yoon, seçim kampanyası boyunca sık sık pot kırdığı için eski ABD Başkanı Donald Trump'a benzetildi. Örneğin 1980 yılında düzenlenen bir gösteride protestoculara toplu katliam ile suçlanan eski başkan Chun Doo-hwan için "İyi bir siyasetçi" tanımlamasını kullandı.

Güney Kore, gelişmiş dünyada en kötü kadın hakları siciline sahip ülkelerden biri. Yoon ise Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nı yürürlükten kaldıracağını taahhüt etti, ülkedeki düşük doğum oranlarının sebebini giderek yükselen feminist hareketi olarak gösterdi.

Öte yandan Yoon'un dış politika alanında şimdiki lider Moon Jae-in'den daha dikkatli olduğu anlaşılıyor.

Yoon, Kuzey Kore'nin olası saldırısına karşı yeni teknolojiler geliştireceğini belirtti, Kim Jong-un'un rejimine karşı uygulanan yaptırımları desteklediğini ekledi.

Yoon aynı zamanda Çin'e karşı daha sert bir tavır almak istediğini söyledi. Çin'in büyümesini ve bölgedeki hakimiyetini kontrol altında tutmayı amaçlayan ABD Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında Quad adıyla bilinen Dörtlü Güvenlik Diyalogu ile daha yakın şekilde çalışmak istediğini ifade etti.