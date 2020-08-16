Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
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Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor

Güney Kıbrıs'ta "sözde" Maraş Belediye Başkanı' Simos Yoannu, "Hayelet Şehir" olarak bilinen Kapalı Maraş'ın açılacağını, Türklerin blöf yapmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
16.08.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:01

Maraş'ın açılmasının kendileri için mezar taşı olacağını ifade eden Yoannu, "Türkler blöf yapmıyor. Maraş'ın yerleşime açılmasını engellemek için belediye olarak elimizden geleni yapacağız, bütün karar merkezlerine başvuracağız. Maraş'ın tamamen yerleşime açılması kararı aslında Kıbrıs sorununa mezar taşı olur, uzlaşılmış çözüm çerçevesi içerisindeki çabaların sonu olur. Kapalı Maraş yalnız Maraş'ı ve Maraşlıları ilgilendiren bir konu değildir. Yerleşime açılmasını engellemek için derhal ve acilen harekete geçilmelidir" dedi. Öte yandan, Rum medyası da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis'i, Maraşlıları kandırmakla suçladı ve "Anastasiadis çözüm tiyatrocusu" ifadelerini kullandı.

Rum medyası da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in Kapalı Maraş'ın açılmaması için BM, AB ve güçlü ülkeler nezdinde girişimler yapmaya devam ettiğini yazdı.

"RUM LİDERLER BİZİ ALDATTI"

Rum Politis gazetesi de yorum haberinde Rum yönetimini Maraş konusunda sert sözlerle eleştirdi. Rum yönetiminin Maraş konusunda birçok fırsatı teptiğini yazan Politis, "Yarım yüzyıldır kayıplar yaşıyoruz çünkü hiçbir zaman olguları ayakları yere başar ve gerçekçi şekilde göremedik veya görmek istemedik. Meydanı bizim taraftaki Anastasiadis gibi çözüm tiyatrocularına bıraktık" ifadelerine yer verdi.

Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor

ABD'NİN KAPISINI ÇALDILAR

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Konular Müsteşarı David Hale'den, Kapalı Maraş'ın açılmaması ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının engellenmesi için ABD'nin devreye girmesi yönünde destek istedi.

Hristodulidis, Hale ile Lübnan ziyaretinden dönüşünde Güney Kıbrıs Larnaka havaalanında bir görüşme yaptı. Rum medyası Hale'nin ziyaretini; ABD'den 'yıldırım ziyaret' olarak verdi. Hale'ye Doğu Akdeniz'de şekillenen durum hakkında bilgi veren Rum Bakan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı çalışmaların yasadışı olduğunu öne sürdü. Rum Bakan, ABD'li Hale ile görüşmesinde 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması çalışmalarını da gündeme getirdi. Kapalı Maraş'ın KKTC tarafından açılmaması gerektiğini savunan Hristodulidis, çalışmaların 'tahrik edici' olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: DHA

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