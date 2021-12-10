Güney Kıbrıs'ta ilk Omicron vakası

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 3 kişide, Covid-19'un Omicron mutasyonunu tespit ettiklerini açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Limasol kentinde Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından pozitif vaka numunelerinde yapılan çalışma sonucunda Omicron mutasyonuna sahip 3 vaka tespit edildiği kaydedildi. Hastaların yakın zamanda yurtdışına çıktığı ve tedaviye ihtiyaçları olmadığını belirtti.

(Emir Abdurrahman Bulut-İHA)

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