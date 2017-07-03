Güney Çin Denizi'nde "Amerikan Destroyeri" Gerginliği

ABD donanmasına ait USS Stethem adlı destroyerin, Güney Çin Denizi'nde Çin'in de hak iddia ettiği Triton adlı bir adaya 12 deniz mili kadar yaklaşmasıyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), söz konusu seferin Çin'i hedef almadığını ve uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.



ABD Pasifik Filosunun Halkla İlişkiler Departmanında görevli Deniz Binbaşı William Knight, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan destroyerinin Güney Çin Denizi'ndeki seferleriyle ilgili bilgi verdi.



Güney Çin Denizi'ndeki seferlerin "seyrüsefer serbestiyeti operasyonları" kapsamında ve uluslararası hukukun izin verdiği alanlarda yapıldığını belirten Knight, "Bu operasyonlar herhangi bir ülkeyle ilgili olmadığı gibi siyasi bir önerme anlamına da gelmemektedir." ifadesini kullandı.



Seferlere devam edeceklerini vurgulayan Knight, burada Çin veya başka bir ülkenin hedef alınmadığını bildirdi.



Amerikan CNN kanalında konuyla ilgili yer alan haberde ise Çin Dışişleri Bakanlığının söz konusu seferi "siyasi ve askeri provokasyon" olarak tanımladığı kaydedildi.



Triton, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Çin, Tayvan ve Vietnam'ın hak ettiği adalardan biri olarak biliniyor.



24 Mayıs'ta da bir başka Amerikan destroyeri USS Dewey, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgenin 12 deniz mili kadar içine girmiş, Pekin yönetimi de rahatsızlığını ifade etmişti.