Güney Afrikalı araştırmacılar 250.000 yıl önce ölen bir çocuğun kafatasını buldu

Witwatersrand Üniversitesi'nde yer alan Derin İnsan Yolculuğunu Keşfetme Merkezi'nin Direktörü ve araştırmanın lideri olan Lee Rogers Berger, Homo naledi çocuğunun kısmi kafatasının Johannesburg yakınlarındaki İnsanlığın Beşiği Dünya Mirası Alanı'nda bulunduğunu söyledi.

YAKLAŞIK 2 BİN PARÇASI ÇIKARILDI

Homo naledi, 335.000-236.000 yıl önceki Orta Pleistosen'e tarihlenen, Yükselen Yıldız Mağarası'nda keşfedilen arkaik bir insan türü. Berger'e göre, 2013'teki ilk keşiften bu yana tüm yaşam evrelerinden iki düzineden fazla Homo naledi bireyin yaklaşık 2.000 parçası çıkarıldı.

GİZEMİ BİRAZ DAHA ARTIRDI

Berger, "Mağara sistemi içinde bu kadar uzak bir yerde bir çocuğun sadece kafatasının bulunması, Yükselen Yıldız Mağarası sisteminin bu uzak, karanlık alanlarında bu kadar çok kalıntının nasıl var olduğuna dair gizemi biraz daha artırdı. Bu büyüleyici soyu tükenmiş insan akrabasını çevreleyen birçok muammaya bir yenisi daha eklendi" dedi.

"İLKEL BİR TÜR OLDUĞU AÇIKÇA BELLİ"

Berger, "İlkel bir tür olduğu açıkça belli, ama daha önce Afrika'da yalnızca modern insanların olduğunu düşündüğümüz bir zamanda var oldu. O sırada ve bu yerdeki varlığı, karmaşık taş alet kültürlerinin icadı, hatta ritüel uygulamalar ile ilgili olarak ilk kimin ne yaptığını anlamamızı karmaşık hale getiriyor" diye ekledi.

Küçük çocuğa, kafatası tek başına bulunduğu ve vücudundan hiçbir kalıntı bulunamadığı için, Güney Afrika'da konuşulan bir Bantu dili olan Setswana'da "kayıp olan" anlamına gelen Leti adı verildi.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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