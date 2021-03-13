Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
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Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti

13.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:15

Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti Kısıtlamanın kalkması ile oluşan Cumartesi günü yoğunluğu havadan görüntülendi Kısıtlamasız ikinci Cumartesi de İstanbul kalabalığı dikkat çekti Normalleşme sürecinin ikinci haftasında havaların...

Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti

Kısıtlamanın kalkması ile oluşan Cumartesi günü yoğunluğu havadan görüntülendi

Kısıtlamasız ikinci Cumartesi de İstanbul kalabalığı dikkat çekti

İSTANBUL - Normalleşme sürecinin ikinci haftasında havaların güzelleşmesi ile birlikte vatandaşlar erken saatlerde Belgrad Ormanına akın etti. İstanbul'da Cumartesi yasağının kalktığı ikinci haftada vatandaşlar kahvaltı yapmak ve spor yapmak için geldikleri Belgrad Ormanında karşılaştıkları kalabalık karşısında hayrete düştüler.

İstanbul'un güzel yerlerinden biri olan Belgrad Ormanına vatandaşlar akın etti. Sabah erken saatlerde yolla çıkan vatandaşlar gördükleri kalabalık karşısında adeta şok oldu. Aileleri ile birlikte kahvaltı yapmaya gelen İstanbulluların sosyal mesafeye dikkat ettiği görüntülendi. Vatandaşlardan bazıları kalabalık karşısında tedirgin olurken, bazıları normal karşıladı. Öte yandan Belgrad Ormanı girişinde uzayan araç trafiği havadan görüntülendi.

Kalabalık karşısında tedirginliğini vurgulayan Haydar Akdoğan, "Bizim için ilk kısıtlamasız Cumartesi bu kadar kalabalık olduğunu düşünmemiştik. Ama gelen insanları anlayabiliyorum. Çocuklar sıkıldığı için mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldık genel anlamda insanlarda bir rehavet var insanların bunaldığını düşünüyorum. İstanbul'un daha kırmızı olacağını düşünüyorum" dedi.

Kalabalığın normal olduğunu ifade eden Yusuf Erdoğan, "Kısıtlama döneminde hiç gelmedim. Kısıtlama öncesi gelip koştuğum bir yer. Uzun zamandır buraya gelmemiştim, pandemi zamanında ilk defa geliyorum. Kimi koşuyor kimi gördüğünüz gibi piknik yapıyor. Bana göre aşırı yoğun, ben hiç burayı böyle görmedim. Rehavet elbette var da sıkılmada var. Hareketsizliğin insanlarını psikolojisini bozduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(OFY- AFS- İD-

Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti
Güneşli havayı gören vatandaşlar kısıtlamanın ikinci haftasında Belgrad Ormanına akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ

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