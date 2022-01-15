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GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SOĞUK hava ve koronavirüs vakaları nedeniyle evlerde kalan İstanbullular, hafta sonu ve güzel hava nedeniyle sahillere akın etti.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - SOĞUK hava ve koronavirüs vakaları nedeniyle evlerde kalan İstanbullular, hafta sonu ve güzel hava nedeniyle sahillere akın etti. Kimi sahilde fotoğraf çektirirken kimi de çocuklarını gezdirdi.

Kış şartları ve koronavirüs vakaları nedeniyle uzun süredir evlerinde olan İstanbullular güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Beşiktaş Sahili'nde trafikte yoğunluk oluştu. Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Ortaköy'de kimi çocukları ile gezerken kimi de fotoğraf çekip sahilde yürümeyi tercih etti.

Ömercan Gündoğdu "Ben Afyonkarahisar'dan geliyorum. Güzel havanın tadını çıkarmak için Esenyurt'tan Ortaköy'e gelelim dedik. Zor günler geçirdik. Afyonkarahisar daha soğuk. Orda şu an kar var. İstanbul'a gezmeye geldim" dedi.

"EVDE ÇOK BUNALDIK"

Esenyurt'tan gelen Taha Gündoğdu, "Karantinadaydık. Fazla gezme fırsatı bulamıyorduk. Güzel havanın tadını çıkaralım dedik. Evde çok bunaldık. Okula gidemiyorduk. Dışarıya çıkamıyorduk" diye konuştu. Samet Aydın ise, "Güzel hava nedeniyle buraya geldik. Misafirlerimiz de Ortaköy'ü görmek istiyordu. Burayı görmek için Sultanbeyli'den geliyoruz. Pandemi ve kış şartları nedeniyle evde bunaldık. Bebeğimiz de evde hep kapalıydı. Anca fırsat oldu. Biz de dışarıya çıktık. Bizim için de güzel bir gezi oldu" şeklinde konuştu.

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

GÜNEŞLİ HAVAYI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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SOĞUK hava ve koronavirüs vakaları nedeniyle evlerde kalan İstanbullular, hafta sonu ve güzel hava nedeniyle sahillere akın etti.

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