İSTANBUL (İHA) - Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti

İğne atsan yere düşmüyor

İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe unutuldu

İSTANBUL - Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar hafta sonunun ve güzel havanın keyfini çıkarmak için Taksim akın etti. İstiklal Caddesi'nde yaşanan ziyaretçi yoğunluğunda sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

Günlük korona virüs vaka sayılarının 20 binin üzerinde olduğu şu günlerde İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar hafta sonunun ve güzel havanın keyfini çıkarmak için Taksim Meydanı'na akın etti. İstiklal Caddesi'nde yaşanan ziyaretçi yoğunluğunda maske ve mesafe kuralı hiçe sayıldı. İstiklal Caddesi'nde yaşanan tarihi yoğunlukta nostaljik tramvayın ve bir ambulansın ilerlemekte zorlandığı görüntülendi.