Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanıkları nasıl geçer?

Yaz aylarına girmeye başladığımız şu süreçte yazın uykularını kaçıran ve yaz aylarının en büyük problemlerinden olan güneş yanığına karşı evde uygulayacağımız basit yöntemler ile çözüm üretebiliriz. Tedavi edilmemesi halinde su toplaması ve artan acı hissine neden olan Güneş yanığı, ilerleyen süreçlerde yara izlerine neden olabilmektedir. Güneş yanığı sorununa çözüm bulmak isteyenler için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNEŞ YANIĞI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Güneş yanığı, aşırı ve yoğun güneşli günlerde korumasız olarak güneşe maruz kalınması sonucunda deride oluşan kızarıklığa denmektedir. Güneş ışınlarına önlem alınmaması durumunda su toplama, mide bulantısı, üşüme, deride yara izleri gibi sonuçlara varan problemler görülebilir.

GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güneş yanığı genellikle deride acı ve kızarıklık ile görülmektedir. Ancak güneş yanığının başka belirtileri de vardır.

Mide bulantısı ve kusma

Sıcak havalarda üşüme

Ateş

Titreme

Baş dönmesi

Bu belirtilerden bir veya birkaç tanesi gözlemlenmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı tavsiye ederiz.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Güneş yanığı tedavisine başlamadan önce güneş ile temastan bir süre uzak kalmanızı ve varsa koruyucu krem ile yanıklarınıza tedavi uygulayacağınız yere kadar kendinizi güneş ışınlarından korumanızı öneririz. Bunun dışında eczaneden alınan yanık merhemleri yanıklarınızın tedavisinde yardımcı olacaktır. Ancak merheminiz yoksa ve güneş yanıklarının etkilerinden kurtulmak istiyorsanız evde uygulayacağınız basit yöntemler ile acıların hafiflemesine ve kızarıkların azalmasını sağlayabilirsiniz.

Yoğurt

Hemen hemen herkesin bildiği ve en etkili yöntem yoğurttur. Yanıkların üzerine dolapta bekletilmiş yoğurt sürülmesi halinde kısa sürede ağrının azaldığını ve ferahlama hissinin hakim olacağını göreceksiniz.

Soğuk Kompres

Eğer bölgesel yanığınız var ise üzerine uygulayacağınız soğuk kompres ağrılarınızın azalmasına yardımcı olacaktır. Soğuk su ile havluyu ıslatıp bölgeye uygulayabilirsiniz.

Soğuk Duş

Yanıklar vücudunuzun genelinde ise soğuk su ile duş almanız acı hissinin azalmasında oldukça etkili olacaktır.

Aloe Vera

Aloe Vera birçok cilt hastalığına iyi geldiği gibi, yanık tedavisinde de oldukça etkilidir. Taze soyulduktan sonra havanda ezeceğiniz ya da jel halinde aldığınız aloe verayı 5 dakika dolapta tutup, yanık bölge üzerine uygulayın. Cildinize nüfus etmesini bekledikten sonra soğuk su ile durulayın.

Zeytinyağı

Güneş yanığından dolayı kuruyan cildi nemli tutmak çok önemlidir. Nemlendirmek için bir avuç zeytinyağını yanık bölge üzerine uygulayıp 5 dakika beklettinken sonra silmeniz, cildinizin nemlenmesine ve ağrıların hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Yulaf Ezmesi

Cildi yumuşatmada en etkili bir diğer yöntem yulaf ezmesidir. 1 çorba kaşığı yulaf ezmesini bir bardak su olacak şekilde kaynatıp iyice soğumasını bekleyin. Çıkan suyu bir bez yardımı ile bölgeye uygulayın ve 5 dakika bekletin. Bu sayede cildinizin rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Nane Yağı

İçerdiği yüksek mentol sayesinde yanık bölgeyi ferahlacak olan nane yağı, ağrıların azalmasında en etkili yöntemlerdendir. Aktarlardan kolaylıkla alabileceğiniz nane yağını yanık bölge üzerine uygulamanız yeterli olacaktır.

Bütün bunların haricinde farklı belirtiler gösteriyor, acı hissi giderek artıyor ise mutlaka uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

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