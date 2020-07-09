Güneş Enerjisi ile Şarj Olan Akıllı Saat Tanıtıldı (Sonsuz Pil Ömrü!)
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Güneş Enerjisi ile Şarj Olan Akıllı Saat Tanıtıldı (Sonsuz Pil Ömrü!)

Garmin,

Güneş Enerjisi ile Şarj Olan Akıllı Saat Tanıtıldı (Sonsuz Pil Ömrü!)
09.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:31

Garmin, güneşle şarj olan akıllı saatlerini duyurdu. Instinct serisinin yeni üyeleri Instinct Solar, Instinct Solar Surf Edition, Instinct Solar Tactical Edition, özel pil tasarruf modu ve güneş enerjisi ile şarj özelliğiyle sonsuz pil ömrü sunuyor. Garmin akıllı saatlerin özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Güneşle Şarj Olan Akıllı Saat

Garmin, akıllı saat pazarında öne çıkan üç isimden biri. Akıllı saat satışlarının yüzde 55'i Apple'a ait. İkinci sırada Samsung, hemen arkasından Garmin geliyor. Şirketin yeni duyurduğu akıllı saatler güneş enerjisi ile çalışıyor. Garmin'e göre bu saatler özel pil modu ve güneşle şarj özelliği sayesinde bitmeyen kullanım süresi sunuyor. Tasarruf modu açılmadan 50 güne kadar dayanıyor.

Solar şarj, en başından askeri faaliyetler göz önünde bulundurularak geliştirilmiş Tactix Delta'ya da geliyor. Yeni özelliğin eklenmesi sayesinde pil ömrü 21 günden 24 güne (hiçbir özellik kapatılmadan) çıkarıldı. Fenix 6S ve 6S Pro modelleri de benzer bir güncelleme aldı; yeterli güneş ışığına maruz bıraktığınız sürece ek pil ömrü sağlıyorlar. Her iki model de sörf, dağ bisikleti, kapalı alan tırmanışı gibi yeni aktiviteler için destek dahil olmak üzere ekstra özellikler kazandı.

Garmin, "Fenix sörfçüleri, Instinct Solar - Surf Edition'da bulunan Surf Aktivitesi profilini kullanarak, sörf süresini, toplam süreyi, maksimum hızı, en uzun dalgaları, toplam dalgayı izleyebilir. Fenix veya Instinct sört uyumlu saatleri kullananlar, Surfline kamera önünde sörf yaparken sörf verilerini Surfline hesaplarına yükleyip sonrasında bu sörf aktivitelerinin videosunu Surfline Sessions aracılığıyla görüntüleyebilir." diyor.

Yeni Modeller Hemen Satışa Çıktı

Instinct Solar, güneşle şarj olan yeni Garmin saatler arasında en uygun fiyatlı olan model; fiyatı 399.99 dolar. Daha yetenekli Fenix 6 serisi 849.99 dolar. Tactix Delta Solar Edition ise en pahalı model olmakla birlikte fiyatı 1099 dolar.

Kaynak: Tamindir

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