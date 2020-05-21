Gündüzbey sosyal tesis projesinin yapımı başladı
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Gündüzbey sosyal tesis projesinin yapımı başladı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın kadim bir medeniyet kültürü üzerine inşa edilen Gündüzbey'in doğal lezzetleri, tarihi ve turistik mekanlarını daha geniş kesimlere tanıtmak amacıyla yeni dönem vaatleri arasında yer verdiği 'Gündüzbey Sosyal Tesis' projesinin yapım...

Gündüzbey sosyal tesis projesinin yapımı başladı
21.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:41

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın kadim bir medeniyet kültürü üzerine inşa edilen Gündüzbey'in doğal lezzetleri, tarihi ve turistik mekanlarını daha geniş kesimlere tanıtmak amacıyla yeni dönem vaatleri arasında yer verdiği 'Gündüzbey Sosyal Tesis' projesinin yapım işleri başladı.

Milletvekili Tüfenkçi ile Başkan Çınar, kazı çalışmalarını inceledi. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Gündüzbey Sosyal Tesis' projesinin uygulanacağı alanda başlayan çalışmaları yerinde incelediler. Gündüzbey mahallesinin tarihi ve turistik güzelliklerinin yanı sıra kahvaltılıkları ve tava yemeklerini güçlü, kalıcı ve nitelikli yatırımlarla ön plana çıkaracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yapmayı vaat ettiğimiz projelerimiz arasında yer alan 'Gündüzbey Sosyal Tesis' projemiz ile meydan düzenleme çalışmalarına bugünden itibaren hız verdik. Milletvekilimiz Sayın Bülent Tüfenkçi ile birlikte bölgemizin çehresini değiştirecek yeni projemizin uygulanacağı alanda incelemelerde bulunup, proje üzerine fikir alış verişi yaptık. Projemiz toplamda 1.256 metrekare kapalı alana sahip olacak ve dış cephesi taş kaplamalı şekilde dizayn edilecektir. Tarihi ve turistik mekanlarıyla, doğal güzellikleriyle, mesire alanlarıyla, damaklarda farklı lezzetler bırakan tarımsal ürünleriyle, kahvaltılıklarıyla, vegan ve vejeteryan yemekleriyle, hoşgörülü ve yardımsever insanlarıyla kadim medeniyetimizin tüm unsurlarını içinde barındıran Gündüzbey mahallemizin eşsiz güzelliklerini bu projemizle daha fazla ön plana çıkaracağız. Gündüzbeye has gastronomi özelliklerini barındıran fırın kültürünü burada sergileyeceğiz. Tek amacımız; bölgemizi cazibe merkezine haline dönüştürüp, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektir. Yılın her mevsiminde çok yoğun rağbet gören bu bölgemizin yemek kültürünü ön plana çıkartıp, turizm potansiyelini hareketlendirmek istiyoruz. Bilindiği üzere buradaki trafik yükünü hafifletmek için seçimlerde sözünü verdiğimiz 'Otopark' projemizi tamamlayarak halkımızın hizmete sunmuştuk. 'Gündüzbey Sosyal Tesis' projemiz ile de burayı ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerimizi nezih, modern ve nitelikli alanlarda ağırlayarak, her biri ayrı bir lezzete sahip yemeklerimizi daha güzel şartlarda sunma fırsatına kavuşacağız. Bölgemizdeki hizmet kalitesini bu projemizle daha iyi bir seviyeye ulaştıracağız. İç ve dış tasarımıyla, hizmet alanlarıyla, çevre düzenlemesiyle, otopark alanıyla bölgemizin eşsiz zenginliklerine yakışır bir düzeyde hizmete sunacağımız 'Gündüzbey Sosyal Tesis' projemiz ile Gündüzbey'in gastronomi sektöründe daha güçlü bir şekilde yerine almasını sağlayacağız. Binanın içerisinde kasabımız, ekmek fırınımız ve oturma alanları olacak. Burası Malatya'ya gelenlerin uğrak noktası olacaktır. Ziyaretçilerimiz buraya geldikleri zaman doğal ürünlerden yapılan yöresel yemeklerimizi nezih ve kaliteli bir ortamda tüketip, çay ikramlarımızla keyifli zaman geçirecekler. Tarihi dokusu ve lezzet mekanlarıyla dört mevsim ziyaretçi çeken bu bölgemizin sosyal dokusunu güçlendirecek, turizm yerlerini ön plana çıkartacak, o muhteşem yemeklerini gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm projelerimizde olduğu gibi buradaki yatırımda da otopark, alt yapı ve sosyal alanlar gibi eklentilerle projemizi daha nitelikli hale getireceğiz. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz yeni projemizin hazırlık aşamasında büyük çaba harcayan Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlüklerimize ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. İnşaat çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren çalışanlarımıza kolaylık diliyorum. Hep birlikte el ele vererek bölgemizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Gündüzbeye yakışır fırın kültürünü tüm özellikleriyle sergileyeceğimiz projemiz şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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