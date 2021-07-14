Gündüz Yeşiliyle, Gece Aydınlatmalarıyla Göz Kamaştırıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda prestij cadde projesi kapsamındaki düzenlemelerini tamamladı ve vatandaşların kullanımına sundu.

Peyzaj çalışmalarının ardından yenilenen haliyle göz kamaştıran Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, gece ışıl ışıl aydınlatmaları ile vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Kente değer katan yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki prestij cadde çalışmalarını noktaladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kendi ekipleri marifetiyle Müftü Alim Efendi Bulvarı ve Nusret Köklü Caddesinin ardından üçüncü prestij caddesini de kente kazandırmış oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, şube müdürleri, teknik personeller ve Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava ile birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

Muhtar Tava, "Canla Başla Çalışıldı"

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki prestij cadde düzenlemesinin alana çok güzel bir görünüm kazandırdığını belirten Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, "Büyükşehir Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda üç aydan beri kendi ekipleri ile canla başla çalışıyor. Çalışmanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir prestij caddemiz oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

'Ekiplerimizle Üçüncü Prestij Caddeyi Kazandırdık'

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde hızlı bir şekilde prestij caddelerin yapımına devam ediyoruz. Kendi ekiplerimizle yaptığımız iki prestij caddenin ardından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı da üçüncü projemiz oldu. Burada yaklaşık iki ay gibi bir sürede orta refüjdeki bordürlerin imalatlarını yaptık. Orta refüj aydınlatmaları ve bordür aydınlatmalarımızı yaptık. Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesindeki vatandaşlarımıza güzel bir cadde hizmeti daha sunmuş olduk" dedi.

32 Bin Metrekarelik Peyzaj Alanı Kazandırıldı

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını prestij caddeye dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 32 bin metrekarelik bir peyzaj alanını bitirdik. Ağaçlandırmalarını, kaya bahçelerini, orta refüjdeki peyzaj alanlarının yenilemesini yaptık. Güzel Manisa'mıza yeni bir prestij caddesi kazandırdığımız için kendimizi iyi hissediyoruz. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Trafik Güvenliği Sağlandı

Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Bulvar üzerinde yaya geçitlerini, önce yaya ikon çalışması, daha sonrasında bordür boyası ve yol çizgilerini yeniledik. Bu anlamda vatandaşlarımıza kazasız günler diliyorum" dedi.

Öztozlu, "Yenilenen Haliyle Vatandaşların Beğenisini Topladı"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarındaki çalışmaları tamamlamış bulunmaktayız. Kent Estetiği, Fen İşleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerimizin çalışmaları ile kazandırdığımız bir prestij cadde oldu. Gündüz peyzajıyla gece aydınlatmasıyla vatandaşların beğenisini topladı. Vatandaşlarımızın belediyemize yapmış olduğu geri dönüşler bizleri oldukça mutlu etti. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler