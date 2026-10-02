Fuat Oktay, TİGAD'ın Türkiye Gazeteciler Birliği projesine destek verdi

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Dönem 5. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette TİGAD heyeti, önceki Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündemini, TİGAD’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Türkiye Gazeteciler Birliği projesi oluşturdu. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, gazetecilik mesleğinin geleceğine yönelik hazırlanan kapsamlı çalışma dosyasını Fuat Oktay’a sunarak projenin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

MESLEĞİN TÜM UNSURLARINI KAPSAYAN YENİ YAPI HEDEFLENİYOR

TİGAD tarafından hazırlanan proje ile geleneksel medya ile dijital medyanın ortak bir meslek çatısı altında buluşturulması hedefleniyor. Çalışmada gazetecilerin mesleki haklarının güçlendirilmesi, basın meslek ilkelerinin geliştirilmesi, gazeteciliğin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve değişen medya düzenine uygun yeni bir yapılanmanın oluşturulması gibi başlıklar bulunuyor.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, projenin yalnızca internet gazetecilerini kapsayan bir çalışma olmadığını, Türkiye’de gazetecilik mesleğinin bütün unsurlarını içine alan bir anlayışla hazırlandığını belirtti.

OKTAY’DAN TÜRKİYE GAZETECİLER BİRLİĞİ PROJESİNE DESTEK

Fuat Oktay, TİGAD heyetinin sunduğu çalışma kapsamında internet gazeteciliğinin yasal zemininin güçlendirilmesi, gazetecilerin mesleki haklarının korunması ve Türkiye Gazeteciler Birliği’nin kurulmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oktay, Türk medyasının güçlendirilmesi, haberciliğin sağlıklı bir zeminde geliştirilmesi ve gazetecilerin bir mesleki birlik çatısı altında buluşmasına yönelik çalışmaları önemsediklerini ve desteklediklerini ifade etti.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, medya dünyasında yaşanan hızlı değişim nedeniyle gazetecilik mesleğinin yeni şartlara göre yeniden ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Geçgel, Türkiye Gazeteciler Birliği projesinin uzun süreli çalışmalar, istişareler ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını belirterek, hedeflerinin gazetecilik mesleğinin tamamını kapsayan güçlü, çağdaş ve sürdürülebilir bir meslek yapılanmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

TİGAD heyeti, gösterdiği misafirperverlik ve projeye yönelik desteği nedeniyle Fuat Oktay’a teşekkür etti.

Türkiye Gazeteciler Birliği projesi kapsamında önümüzdeki dönemde TBMM’nin yanı sıra ilgili kamu kurumları ve medya kuruluşlarıyla temasların sürdürülmesi planlanıyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu