GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programına katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüşecek.
27.11.2019 01:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 01:04
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD Vizyoner'19 programına katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüşecek.
(İstanbul/11.00/14.00/17.00)
Kaynak: AA