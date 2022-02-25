GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2022

BURSA (AA) - 6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol imza törenine ve amatör spor kulüplerine yardım programına katılacak, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Gürsu Gençlik Merkezi ve Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirecek.

(Bursa/12.00-17.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasına Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Sivas/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor, Gençlerbirliği-Balıkesirspor, Manisa FK-Eyüpspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/19.00/Manisa/13.30)

4- TFF 3. Lig 3. Grup'ta 24. hafta, 2. Grup'ta 27. hafta mücadelesi birer maçla başlayacak.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası başlayacak, Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport-Elazığ İl Özel İdare, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya 07 Basket maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/15.00/Kayseri/15.30/Bursa/16.00/Mersin/18.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasına Ziraat Bankkart-Halkbank, Galatasaray-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Bingöl Solhanspor-Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/15.00/Bingöl/Bursa/16.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftası Beşiktaş-Spor Toto maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

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AA - Güncel