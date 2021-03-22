GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2021

22.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 00:08
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mart 2021

CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi ele alınacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/15.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 IPARD Yatırımcı Buluşması Programı'na ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünde "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/09.30/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri verileri ile şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1757 gün) vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumuna katılacak.

(Brüksel)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Transatlantik bağını güçlendirmek" konulu sohbet toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu basın toplantısında maça ilişkin değerlendirmede bulunacak.

A Milli Futbol Takımı, yapacağı son antrenmanla Hollanda maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(İstanbul/17.30/18.00)

2- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası finalinin rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Saugella Monza takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla, I Grubu'nda Pınar Karşıyaka iç sahada İsrail'in Hapoel Unet-Credit ekibiyle karşılaşacak.

(Novgorod/19.00/İzmir/20.00)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta mücadelesi Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Yalıkavak maçıyla başlayacak.

(Elazığ/12.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şermin Coşkun

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