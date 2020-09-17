GÜNDEM ÖZETİ / 18 Eylül 2020 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(11.00/İstanbul)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(İzmir/10.00-18.30)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Çanakkale/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 33. Ahilik Haftası Etkinliği'ne iştirak edecek.

(Kırşehir/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesi, Bolu Mudurnu Şantiyesi ve Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Şantiyesi'ni ziyaret edecek, ardından Kuzey Marmara Otoyolu güzergahında incelemelerde bulunacak.

(Bolu/10.00-15.45)

3- TOBB, ağustosta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi, Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisiyle başlayacak. Rallinin startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verecek. Rallinin ilk iki mücadelesi, İçmeler ve Gökçe etaplarında yapılacak.

(Muğla/16.30/17.08/18.21)

2- Süper Lig'de sezonun 2. hafta mücadelesi Yeni Malatyaspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

(Malatya/20.00)

3- TFF 1. Lig'de ikinci haftanın ilk maçında Eskişehirspor, Adanaspor'u konuk edecek.

(Eskişehir/19.00)

4- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Kura çekiminde Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray'ın, 3. eleme turunu geçip play-off'a kalmaları durumundaki rakipleri belli olacak.

(Nyon/15.00)

5- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.

(Kranj/21.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00)

7- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na Selçuk ilçesi Pamucak Plajı'nda devam edilecek.

(İzmir/09.00)

8- Almanya Bundesliga'da 2020-2021 sezonu başlayacak. Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, sezonun açılış maçında Schalke 04'ü konuk edecek.

(Münih/21.30)

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Kaynak: AA