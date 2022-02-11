Gündem olan Putin-Macron görüşmesinin perde arkası! PCR test kuralına uymadığı için uzun masa tercih edilmiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz gün Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerilimle ilgili Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin yapıldığı salonda iki liderin de bir ucunda oturduğu uzun masa dikkat çekti.

MASANIN UZUNLUĞUNU TİYE ALDILAR

Fransız gazetesi Liberation Putin'in uzun masa görüşmesini "Rus usulü diyalog" manşetiyle birinci sayfasına taşıdı. Görüşmeden servis edilen görüntüler sosyal medyanın da diline düştü. İki lider arasındaki mesafe, Fransa'da "Macron görüşmeye Elysee Sarayı'ndan katılsaydı" şeklinde esprilere konu oldu.

PUTİN'İN UMURSAMAZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Putin'in misafiri Macron'u beklerken ellerinin cebinde olması, basın toplantısını yaptıktan sonra Macron'a el sallayıp arkasını dönüp gitmesi de kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

3 PCR TESTİ YAPTIRMAYI REDDETTİĞİ İÇİN UZUN MASAYA OTURTULDU

Özellikle manşetleri süsleyen uzun sasa ile ilgili bir iddia da Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nden geldi. Rusya Araştırmaları Enstitüsü kaynaklı iddiaya göre Macron'un o masaya oturtulma sebebi, kritik görüşme öncesi sadece 1 PCR testi yaptırması olduğu iddia edildi. Normalde Kremlin'e göre 3 test yaptırması gerekiyordu. Macron, bu şartı reddettiği için uzun masaya oturtuldu.