GÜNDEM / 24 Şubat 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Merkezefendi Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.

(Denizli/10.00/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- TÜİK, 2021 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı ile yapı izin istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB ülkelerinin liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da yapımı tamamlanan 6 spor merkezinin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yapılacak; Fenerbahçe, deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Prag/23.00) (Fotoğraflı)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ikinci maçları oynanacak.

3- Türkiye Futbol Federasyonu Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin toplanacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 8 Turu ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ukrayna ekibi Prometey ile karşı karşıya gelecek.

(Filibe/21.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya'nın Savino Del Bene takımını konuk edecek.

(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA - Güncel