Gündem / 22 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Yemyeşi·l İzmi·r İçi·n Hepi·mi·z Seferberi·z" projesi fidan dikim töreni ile Bahar Yıldırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu açılış törenine katılacak.

(İzmir/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında, 39 ülkeden davet edilen temsilci çocukları kabul edecek.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katılacak.

(Mersin/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gülhane Çocuk Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek adayları ziyaret edecek.

Sarıeroğlu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğince Sueno Hotels Deluxe Belek'te düzenlenen 9. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı'na ve Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılacak AK Parti İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/09.30/Antalya/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe Trabzonlular Derneğinin açılışına katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yüksek İhtisas Merkezi, Nihat Zeybekci Uygulama Camisi ile Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi temel atma törenlerine, Bereketler Toplantı ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek AK Parti İl Gençlik ve İl Kadın Kolları Kongrelerine katılacak, Türkiye Diyanet Vakfının Polisevi'nde yapılacak yurt dışı faaliyetleri toplantısına iştirak edecek.

(Denizli/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Emekliler Derneği Buluşması'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Diyanet Eğitim Merkezi yeni hizmet binasının temel atma törenine katılacak.

(Denizli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Sakarya Gençlik Kolları Kongresi'ne katılacak, Sakarya Valiliğini ziyaret edecek ve spor tesislerinde incelemelerde bulunacak.

(Sakarya/12.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu sona erecek.

Final maçında ev sahibi Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımı karşı karşıya gelecek.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Rusya temsilcisi Dinamo Kursk ise üçüncülük maçında karşılaşacak.

(Sopron/18.00/21.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına, Atiker Konyaspor-Kasımpaşa, Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe, Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Manisa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta, Samsunspor-Denizlispor, MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor, Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Samsun/13.00/Ankara/Adana/15.30/Balıkesir/Rize/18.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasındaki Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Darüşşafaka-Banvit, Galatasaray Odeabank-Beşiktaş Sompo Japan, Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.15/17.00/19.30) (Fotoğraflı)

7- Futbolda TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 32. hafta maçları yapılacak.

8- Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışı ABD Grand Prix'si koşulacak.

(Austin/22.00)

ÖZEL HABER

1- Yastık altından 4,4 ton altın çıktı

Başbakan Yardımcısı Şimşek:

"Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ikinci ihraç döneminde 10 bin 500 vatandaşımız, yaklaşık 2 ton altını yastık altından çıkardı"

"Geçen yıl gerçekleştirilmiş ilk ihraçla birlikte yaklaşık 4,4 ton altın yastık altından çıkarılarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla karşılığı yaklaşık 770 milyon liradır"

"Bu dönemde de taleplerin yarısından fazlası altına dayalı kira sertifikasına geldi. Kadın yatırımcı ilgisi daha yüksek olmaya devam etti"

(Zeynep Akyıl/Ankara)

2- 23 Nisan, ne zaman çocuk bayramı oldu?

23 Nisan, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti

27 Mayıs 1935'te çıkarılan kanunla "Ulusal Egemenlik Bayramı" adı altında kutlanan 23 Nisan, 1983'te yapılan değişiklikle "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi

(Coşkun Ergül/TBMM)

3- TSK'da bir dönem sona eriyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yeni üniformaların üretimine hız verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve komuta kademesince de giyilen yeni kamuflaj üniformaların temmuz başına kadar birliklere dağıtılması hedefleniyor

Pilot tulumlarıyla bordo berelilerin üniformalarında da değişiklik yapılması planlanıyor

(Sarp Özer-Sinan Uslu/Ankara)

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