GÜNDEM / 15 Aralık 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi...

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin'i ayrı ayrı kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/14.15/15.00/15.45/16.30/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanlık Divanı heyetini kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TÜİK, kasım ayı konut satış istatistikleri ile 2019 yılı Satınalma Gücü Paritesi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin yemin törenine katılacak.

(Konakri) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısına iştirak edecek.

(Brüksel)

3- ABD'nin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve yetkililerine yönelik aldığı yaptırım kararına tepkiler izleniyor.

(Ankara/Washington) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki ikinci toplantısı çevrim içi yapılacak.

(Ankara/10.00 ) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2???????- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı Eryaman Stadı'nda yapılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu Kasımpaşa-Muğlaspor, Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor-Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon, Göztepe-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/21.00/Rize/15.00/Malatya/17.00/İzmir/18.30) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'in 12. haftasından ertelenen maçta Balıkesir Atatürk Stadı'nda Aydeniz Et Balıkesirspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 10. haftadan ertelenen Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor maçı yapılacak.

(Osmaniye/13.00) (Fotoğraflı)

5- Güreşte milli sporcuların da mücadele verdiği Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda, kadınlarda müsabakalara devam edilecek.

(Belgrad/13.00-22.30)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek, Anadolu Efes deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, İspanya'nın Iberostar Tenerife takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

8- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki son maçında Bahçeşehir Koleji, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu'nun İspanya'daki maçlarında Spor Toto, Belçika'nın Greenyard takımıyla, Galatasaray HDI Sigorta da ev sahibi Guaguas takımıyla tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek.

(Las Palmas/20.00/23.00)

10- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası Son 16 Turu'nda tek maç eleme usulüyle yapılacak mücadelelerde Halkbank, TVF Başkent Spor Salonu'nda Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımıyla; İsveç'in Sollentuna Volley ekibi de Fransa'dan Cannes ile karşılaşacak.

(Ankara/19.00/16.00)

ÖZEL HABER

1- Aşı karşıtlarının komplo teorileri, iki asırdır bilimsel dayanak bulamadı

Kovid-19 salgınıyla yeniden gündeme gelen aşı karşıtı grupların komplo teorileri, ilk modern aşının uygulandığı zamandan bu yana geçen yaklaşık iki yüzyıllık sürede hiçbir bilimsel temel bulamadı

Sığır derisinden alınan çiçek aşısı için "aşı yapılırsa çocuklar sığıra benzer" şeklindeki propagandalar ile İngiltere'deki fanatik rahiplerin, "hastalığın günahlar için verilen ceza ve aşının şeytanlık olduğu" yönündeki söylemleri, bilimsel gerçeklerin önüne geçemedi

Dünya genelinde çocuk felci ortadan kaldırıldığı halde fanatiklerin kışkırtmaları nedeniyle iki ülkede aşısız binlerce çocuk sakat kaldı

ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ural Akbulut:

"Aşılar sayesinde her yıl 3 milyon insanın ölmesi engelleniyor. Aşı yaptıranların oranı hedeflenen düzeye ulaşırsa 1,5 milyon kişinin daha ölmesi engellenebilecek"

"Kovid-19 aşısı yaptırmak bu nedenle büyük önem taşıyor. Yeni geliştirilen her üç aşının da güvenilir ve etkili olduğu bilimsel olarak kabul edilmiştir. Bu aşılar milyonlarca insanın yaşamına sağlıklı olarak devam etmesi için önemli bir gelişmedir"

"Aşı karşıtlığı devam ederse Kovid-19 salgını yıllarca sürebilir ve milyonlarca can alabilir. Buna izin verilmemeli. Bu salgında aşı yaptırmamak başkasının canına kastetmek demektir"

(Selma Kasap/Ankara)

2- "Mavi Vatan"ın gözcüsü yerli SİDA denize iniyor

Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracının prototipi üretildi

Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç:

"(SİDA) Ege'deki karasuları problemlerinde, sıklıkla yaşanan kayalık krizlerinde, bu alanlarda çok daha rahatlıkla görev yapabilecek ve radar imzası denilen düşman kuvvetleri tarafından görülmesi çok düşük olasılıklı olan bir bot. Adaların arkasını adeta bizim için ayrı bir göz olarak gözetleyebilecek, istihbarat toplayabilecek hem de güdümlü mermi angajmanı yapabilecek bir bot"

"Bu ayın sonunda denize inecek. Uzaktan komuta ve otonom sistemlerin deneylerine, tecrübelerine başlayacağız. Mart ayında Roketsan güdümlü mermileri ile atış testlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun:

"Kendimize özgü, kendimizin kontrol edebildiği bir sistem. Milli olarak inşa ettik. Türkiye'nin ilk insansız silahlı deniz aracı ülkemize büyük bir güç katacaktır"

(Hatice Özdemir Tosun-Süleyman Elçin/Antalya)

3- Boraltan Köprüsü faciasının 98 yaşındaki tanığı, 145 Azerbaycan Türkü'nün katledilişini unutamıyor

1945'teki Boraltan Köprüsü faciasında, Türkiye'ye sığınan 145 Azerbaycan Türkü'nün Sovyetler Birliği'ne iadesinin ardından sınırın karşı tarafında kurşuna dizilerek katledilmesi olayına tanıklık eden Bekir Doğan, gördüklerini hafızasından silemiyor

Bekir Doğan:

"Rusların ellerine geçtikten sonra biz uzaktan bakıyoruz, öyle bir muamele ki hayvana yapılmayacak bir muamele. Haksız, insafsız, vicdansız bir muamele... Hepsini sıraya dizdiler makineli tüfekle taradılar. Mısır sapı gibi hepsi yere yığıldı"

"Onların feryadı, figanı, çığlığı... Sizde insaf, merhamet yok mu? Sizde Allah korkusu yok mu? Müslüman Müslümana bunu yapar mı, siz Türk değil misiniz? Türk olduğumuz için size sığındık gölgenize geldik, bizi nasıl teslim edersiniz?' dediler"

"Bırakın dağılalım, ormanlara gidelim varsın bizi kurt yesin. Türkiye'de ölmek istiyoruz. Onun için türlü meşakkatlere katlandık.' diyorlardı"

"Keşke gitmeseydim, görmeseydim, bilmeseydim. Alnımız yerde, gözümüzde yaş, onların üzerimizdeki manevi etkiler bizi küçülttükçe küçülttü. 'Keşke biz de gidip ölseydik.' dedik"

(Sefa Mutlu/ İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı