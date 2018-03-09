Güncelleme - Öğrencileri Taşıyan Otobüsün Freni Patladı: 24 Yaralı

Kahramanmaraş'ta üniversite ile lise öğrencileri ve öğretmenlerini taşıyan otobüsün freni patlayarak elektrik direkleri ve otomobile çarpması sonucu 24 kişi yaralandı.



Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, Gaziantep'ten Yedi Kuyular Kayak Merkezi'ne öğretmen ve öğrenci taşıyan Faruk Bilmez (37) yönetimindeki 27 DL 033 plakalı otobüs, iddiaya göre freni patlaması sonucu önce elektrik direklerine sonra da Şerif Yılmaz idaresindeki 27 SY 750 plakalı otomobil ve yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada, 4 öğretmen ile 20 öğrenci yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tedavi altına alınan öğretmen ve öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.