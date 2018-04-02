Güncelleme 3 - Karabük'te Cezaevi Nakil Aracı Devrildi: 2 Şehit

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13'ü asker biri mahkum, 15 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinde mahkum taşıyan Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle Yazıköyü mevkisinde ormanlık alanda yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu tespit edildi. Sürücü Işık ve mahkum Gurbet Kalaycı ile biri rütbeli, 13 asker de yaralandı.



Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yenice ilçesi ve Karabük'teki hastanelere kaldırılan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan şehit askerlerin, Uzman Jandarma Çavuş Oğuz İnan ve Uzman Jandarma Çavuş Kenan Dalkılıç olduğu öğrenildi.

Cezaevi nakil aracının, mahkum Kalaycı'yı trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyi Hüsnü Kalaycı'nın cenaze törenine götürdüğü ve kazanın dönüş sırasında meydana geldiği belirtildi.



Bu arada Karabük Valisi Kemal Çeber ve AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal hastaneye gelerek yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşadıklarını ve 2 askerin şehit olduğunu söyledi.

Araç sürücüsünün de hayatını kaybettiğini belirten Çeber, "İki uzman çavuşumuz şehit oldu, bir de araç şoförümüz. 14 yaralımız var, hepsinin durumu iyi. Sadece kırık şeklinde travmalar var. Bir mahkumun abisi vefat ediyor. Mahkumu cezaevi ring aracı cenazeye götürüyor, dönüşte kaza oluyor. Detaylı araştırılacak ama ilk belirlemelere göre araç tali yolda ilerlerken tekerini kaptırıyor. Yaklaşık 100-150 metre şarampole yuvarlanıyor. İki şehidimizi orada verdik. Şoförümüzü ise hastanede kaybettik. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Vali Çeber, şehit askerlerin naaşlarının Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda, şoförün naaşının da Karabük Cezaevi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceğini bildirdi.