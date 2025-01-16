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Zorlu Şartlarda Eğitime Destek: İki Arkadaş Öğretmen Köy Çocukları İçin El Ele

Zorlu Şartlarda Eğitime Destek: İki Arkadaş Öğretmen Köy Çocukları İçin El Ele
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde, ilkokul arkadaşı iki öğretmen, kışın zorluklarına rağmen köylerinde eğitim vermek için birlikte çaba sarf ediyor. Okulu yeniden inşa ederek ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerini geleceğe hazırlıyorlar.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Karaseyitali köyünde görev yapan ilkokul arkadaşı 2 kadın öğretmen, öğrencilerini geleceğe hazırlamak için zorlukları birlikte aşıyor.

Hamur'un Kılıç köyünde ilkokulu birlikte okuyan sınıf öğretmeni Cansu Akar ile okul öncesi öğretmeni Aydan Kılıç, Karaseyitali köyünde görev yapıyor.

Karla kaplı dağlar arasında yer alan, kışların çetin geçtiği ve ilçenin en uzak yerleşim yerlerinden olan köyde okulun lojmanında kalan öğretmenler, onarımını yapıp boyadıkları okulu güzel bir eğitim yuvasına dönüştürdü.

Öğrencileriyle eğitimin dışında çeşitli sportif ve sanatsal etkinlikler düzenleyen öğretmenler, kısıtlı imkanlara rağmen köy çocuklarının eğitimi için uğraş veriyor.

"Göreve ilk başladığımda çok zorlanmıştım"

Cansu Akar, AA muhabirine, 3 yıl önce köyde göreve başladığını, okulu ve lojmanı bakımını yaptıktan sonra güzel bir eğitim yuvasına dönüştürdüklerini söyledi.

Okulun önceki haliyle sonraki durumu arasında fark olduğunu ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Lojmanda tek öğretmen kalamadığı için yanıma okul öncesi öğretmeninin ataması lazımdı. Anasınıfı açıldı ve eksik malzemeleri temin ettik ve şu anda çok güzel bir durumda. Öğrenciler çok rahat şekilde etkinlik yapacakları ortama sahipler. 1, 2, 3 ve 4. sınıftan oluşan birleştirilmiş sınıflı bir köy okulu. Göreve ilk başladığımda çok zorlanmıştım. Öğrencilerin okuma yazması biraz kötüydü. Bir aylık süreçte bile çok fazla değişim olduğunu gördüm."

Akar, öğrencilerin okumalarının çok iyi olduğunu, 2. sınıfların dakikada 100 kelime, 4. sınıfların da yaklaşık 150 kelime okuduğunu anlattı.

"Aynı sıraları paylaştık, şimdi aynı okulda öğretmenlik yapıyoruz"

İlkokul arkadaşıyla görev yaptığına işaret eden Akar, "Biz lojmanda kalıyoruz, ister istemez çeşitli zorluklar oluyor ve bunları beraber aşıyoruz. Aydan hoca benim köylüm, ilkokul ve ortaokul arkadaşım, birlikte büyüdüğüm çocukluk arkadaşım. Çocukluğumuzda aynı sıraları paylaştığımız Aydan hocamızla şimdi aynı okulda öğretmenlik yapıyoruz. Çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Aydan Kılıç da zorlu iklim şartlarında çocuklara en iyi eğitimi vermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, "Kış zorluyor bizi ama buradan keyif alıyoruz, mutluyuz. Okulda ve lojmanda keyif alabileceğimiz olanaklar oluşturabiliyoruz. Cansu hocam çocukluk arkadaşım. Köyde vakit güzel geçiyor. Öğrencilerimle sabah serbest etkinlik oluyor, sonrasında beslenme saati, kitap okuma saati ve oyun zamanı geliyor. Cansu hoca 3 yıldır bu köyde, vatandaşlar onu çok seviyor. İlk yılım olduğu için beni de seviyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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