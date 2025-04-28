Zonguldaklı Öğrencilerden İşaret Diline Yenilik: 'Elitişim' Akıllı Eldiven

Üniversite öğrencilerinden işaret dilini sese ve yazıya çeviren akıllı eldiven; "Elitişim"

İşaret dilini bilmeyen bireylerle iletişim kurmak kolaylaşacak

ZONGULDAK - Zonguldaklı mühendislik öğrencileri, işaret dilini sese ve yazıya dönüştüren akıllı eldiven sistemi "Elitişim" ile engelleri teknolojiyle aşıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde geliştirilen "Elitişim" adlı akıllı eldiven sistemi, işaret dilini sese ve yazıya çevirerek işitme ve konuşma engelli bireylerin iletişimde karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin imzasını taşıyan bu proje, teknolojiyi erişilebilirliğin hizmetine sunarak sosyal hayatla birleştiriyor.

Proje ekibinde yer alan Elif İlke Gedük, eldivenin temel amacını, "Projemizin adı Elitişim. İşaret dilini sese ve yazıya çeviren bir akıllı eldiven sistemi geliştirdik. Karşı taraf işaret dili bilmediğinde engelli bireylerimiz iletişim kurmakta zorlanıyor. Biz aslında onları sosyal hayata katmak adına böyle bir proje geliştirdik" sözleriyle anlattı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Taha Yasin Keskin, projede elektronik bağlantılar ve donanım kısmından sorumlu olduğunu belirtti. Keskin, "Bu projenin elektronik bağlantılar ve elektronik elemanlar sorumlusuyum. Yaptığımız projede el hareketlerini işaret diliyle algılayıp uygulamaya döken. Bu sayede engelli bireylerin hayatını daha kolaylaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yazılı ve sesli iletişim tek bir eldivende birleşiyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mustafa Arslan, projenin teknik detaylarını ve kullanım alanlarını anlattı. Projenin yalnızca işaret dili çevirisiyle sınırlı kalmadığını belirten Arslan, cihazın çok yönlü bir iletişim aracı olarak kurgulandığını söyledi. Arslan, "Elitişim adlı projeyi arkadaşlarımızla beraber geliştirdik. Projemizin amacı eldeki hareketlerin tamamını algılayarak işaret dilinde yapılan kelimeleri, cümleleri karşı tarafa sesle yazılı bir şekilde aktarmak üzerineydi. Eldivenin üzerinde bulunan LCD ekran ve hoparlör çıkışı sayesinde karşı tarafa sadece eldiven sayesinde sesli ve yazılı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Aynı zamanda eldivenin üzerine yine entegre edilecek olan mikrofon desteği sayesinde karşı taraftan alınan sesli ifadeleri de metne dönüştürerek yine eldiven üzerinde bize sunacak bir şekilde tasarladık. Mobil uygulamasını geliştirdik; mobil uygulamasında yabancı ülkelerdeki işaret dillerini kullanacaksa eğer hangi işaret dillerini kullanacağını seçip karşı tarafa hangi dilde aktarmak istiyorsa bunları da yine ayarlayabilecek ve seçebilecek şekilde mobil uygulamasında tasarladık, geliştirdik. İş hayatında uzun toplantılar yapması gerektiğinde insanların yazarak karşı tarafa zor iletişimler yapabiliyor. Karşı tarafta iletişim kurması biraz daha zorlanıyor ve zaman kaybına yol açıyor. Bizim amacımız aslında zamandan tasarruf etmekte ve karşı tarafta hızlı bir şekilde iletişim kurmasını sağlamaktı. Ne kadar uzun toplantılara katılsa da ne kadar uzun uzun sunumlar yapacak olsa da eldiven sayesinde rahat bir şekilde bu iletişimi sağlayabilecek şekilde tasarladık eldiveni" ifadelerini kullandı.