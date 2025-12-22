Türk öğrenciler yabancı akranlarıyla geleneksel masa oyunlarını dijital ortama taşıdı

GÖKHAN YILMAZ/FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'taki meslek lisesi öğrencileri, Türkiye, İtalya, İspanya ve Romanya'nın unutulmaya yüz tutmuş masa oyunlarını geleceğe taşımak için yabancı akranlarıyla dijital ortamda platform oluşturdu.

Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde İtalya'dan Promimpresa Societa Benefit, İspanya'dan Centro de Estudios Ceinmark ve Romanya'dan Colegiul Vasile Lovinescu okullarının ortaklığında Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA210-VET) kapsamında yürütülen "Stebogvera Oyunları: Gelenekten Dijitale Projesi", yaklaşık iki yıl önce hayata geçirildi.

Proje süresince her ülkede en az 40 öğrencinin katılımıyla sunumlar, atölye çalışmaları, turnuvalar ve kültürel geziler düzenlendi. Oyunların tarihçesini araştırıp kurallarını öğrenen öğrenciler, bilişim teknolojileri alanındaki becerilerini kullanarak bu oyunları 3D modelleme ve kodlama teknikleriyle internet ortamına taşıdı.

Yıl sonunda sona erecek proje kapsamında geliştirilen dijital oyun içerikleri "https://stebogvera.com/" resmi web sayfasında yer alarak sürdürülebilir hale getirildi.

Web tabanlı oyun platformuna dönüştürülmesi sayesinde İtalya'nın "scopa", İspanya'nın "cinquillo", Romanya'nın "ludo" ve Türkiye'nin "mangala" oyunları, kullanıcılara farklı kültürlerin oyunlarını tanıma imkanı sunuyor.

"Oyunları dijital ortama aktararak korumuş oluyoruz"

Okul müdürü Muhammet Yıldız, AA muhabirine, okulun uluslararası arenada söz sahibi olması için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Erasmus+KA210 projesinin bu çalışmalar arasında yer aldığını belirten Yıldız, proje kapsamında sınırların ortadan kalktığını, öğrencilerin yeni deneyimler elde etme şansı yakaladığını kaydetti.

Yıldız, öğrencilerin bu sayede bilgi, beceri ve bakış açılarını geliştirdiklerini belirterek, "Projeyle öğrencilerimiz diğer ülkelerin insanlarıyla etkileşime geçiyor, kültürlerini tanıyor. Aynı zamanda kültürümüzdeki bu oyunları dijital ortama aktararak korumuş oluyoruz." dedi.

"Farklı kültürlere ait masa oyunlarını tanıdılar"

Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Bahattin Doğan da dijitalleşen dünyada unutulmaya yüz tutmuş, geleneksel kültürü öğrencilere tanıtmaya çalıştıklarını anlattı.

Bu bağlamda 4 ülkeyle bir ortaklık kurduklarını dile getiren Doğan, "Bilişim teknolojileri alanında oyunların öncelikle algoritmaları çıkartılarak, tasarımı yapılarak üç boyutlu kontrolü sağlandı ve oyunlar dijital ortama aktarıldı. Bu sayede öğrencilerimiz hem geleneksel mirasımız olan oyunlarımızın tüm kurallarını öğrenmiş oldular hem de bilişim teknoloji alanında bunları nasıl yönlendirebilecekleri hakkında da bilgi sahibi oldu." diye konuştu.

Doğan, projeyle öğrencilerin iletişim içerisinde olmasını sağladıklarını, öğrencilerin bu sayede farklı ulusları tanıma imkanı bulduğunu ifade etti.

Sunumların ardından öğrencilerin atölye çalışmaları yaptıklarını dile getiren Doğan, turnuvalar düzenlendiğini ve öğrencilerin başka ülkelerin oyunlarını oynamaları sağlandığını söyledi.

Doğan, kültürel işbirliğini projeye işlediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizi farklı uluslardan gelen kişilerle İngilizce konuşma fırsatı buldu. Zonguldak'ta böyle bir fırsatı yakalamaları biraz zordu. İspanya, İtalya ve Romanya'dan gelen ziyaretçilerimizle farklı dilde iletişim kurma başarısı gösterdiler ayrıca yurt dışından farklı kültürleri tanıma fırsatı buldular. Farklı kültürlere ait masa oyunlarını tanıdılar. Bu bakımdan öğrenciler kültürel bakımdan kendilerini geliştirdi. Öğrencilerimiz bu oyunları dijital ortama aktarımını sağladı, yani oyun programlama alanında tasarımı yaptı. Oyunlarımızın çevrim içi olarak dünyanın herhangi bir köşesinden oynanma fırsatı bulunuyor."

"Güzel bir deneyim oldu"

11. sınıf öğrencisi Muhammet Efe Akyüz ise projede yer almanın kendisi için harika bir deneyim olduğunu vurgulayarak, "Hem yurt dışından gelen ziyaretçiler sayesinde yabancı dilimi geliştirdim hem de derslerde öğrendiğim kodlama bilgilerini gerçek bir projede kullanma şansı buldum. Büyüklerimizin oynadığı oyunları bilgisayar ortamına aktardık. Yaptığımız oyunun İtalya veya İspanya'daki bir öğrencinin oynadığını görmek gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Faruk Hamzaçebi ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu, farklı kültürleri tanıdığını ve kendisi için güzel bir deneyim olduğunu belirtti.