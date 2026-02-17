Haberler

Vedat Işıkhan: Zonguldak'taki Maden Kazası İçin Başmüfettiş Görevlendirildi

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi ve olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iki işçinin hayatını kaybettiği maden kazasını araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan maden işçisi kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

