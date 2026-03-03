Zonguldak'ta Maden Şehitleri Anması

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde 3 Mart 1992'deki grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için Maden Şehitleri Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, anıta çelenk sunuldu.

Törende konuşan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu, maden işçilerini kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Bu günün simge haline geldiğini belirten Yağcıoğlu, "İş kazalarında hayatını kaybeden tüm maden emekçilerinin anıları önünde saygıyla eğiliyor, onların anısını güvenli ve insan onuruna yarışır çalışma koşulları için yürüttüğümüz örgütlü mücadelemizin tarihsel sorumluluğu olarak görüyoruz." dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da yıllardır iş güvenliği ve işçi sağlığının önemine dikkati çektiklerini anlatarak, yatırımların ivedilikle yapılması gerektiğini dile getirdi.