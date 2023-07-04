Zonguldak'ta Yılın İlk 6 Ayında 444 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 6 ayında düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 444 şüpheliye yakaladı. Operasyonlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile ilgili birçok materyal ele geçirildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 6 ayında düzenlendikleri uyuşturucu operasyonlarında 444 şüpheliye yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda yılın ilk 6 ayında düzenlenen 282 operasyonda, 444 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 38'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 25 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 5 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 166 uyuşturucu bitkisi, 439 uyuşturucu hap, 14 ruhsatsız silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 600 lira, 2 bin 400 dolar ve 300 avro ele geçirildi.
Uyuşturucu etkisiyle araç kullandığı tespit edilen şüphelilere ise toplam 230 bin 747 lira idari para cezası uygulanarak, 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konuldu.