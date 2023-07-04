Üye Girişi
Haberler
Zonguldak'ta Yılın İlk 6 Ayında 444 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Zonguldak'ta Yılın İlk 6 Ayında 444 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Güncel Haberler

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 6 ayında düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında 444 şüpheliye yakaladı. Operasyonlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile ilgili birçok materyal ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 6 ayında düzenlendikleri uyuşturucu operasyonlarında 444 şüpheliye yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda yılın ilk 6 ayında düzenlenen 282 operasyonda, 444 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 38'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 25 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 5 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 166 uyuşturucu bitkisi, 439 uyuşturucu hap, 14 ruhsatsız silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 106 bin 600 lira, 2 bin 400 dolar ve 300 avro ele geçirildi.

Uyuşturucu etkisiyle araç kullandığı tespit edilen şüphelilere ise toplam 230 bin 747 lira idari para cezası uygulanarak, 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konuldu.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title