Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Karadeniz Ereğli'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 'Dengebet', 'Bigobet' ve 'Realbahis' isimli siteleri yöneten 3 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Valiliğince yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, "Dengebet", "Bigobet" ve "Realbahis" isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
