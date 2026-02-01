Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Karadeniz Ereğli'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 'Dengebet', 'Bigobet' ve 'Realbahis' isimli siteleri yöneten 3 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak Valiliğince yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin, "Dengebet", "Bigobet" ve "Realbahis" isimli birden fazla yasa dışı bahis sitesini yönettikleri ve para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.