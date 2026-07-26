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Zonguldak'ta yağışla gelen çamurlu su denizin rengini değiştirdi

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Zonguldak'ta yağış sonrası derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye büründü.

Zonguldak'ta yağış sonrası derelerden akan çamurlu su nedeniyle denizin bir kısmı kahverengiye büründü.

Kentte 2 gündür etkili olan yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu suyun döküldüğü denizin kıyı kesimlerinde kahverengi renk hakim oldu.

Liman ve kıyı kesimlerdeki renk değişimi, kentin birçok noktasından görüldü.

Kaynak: AA
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