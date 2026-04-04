Zonguldak'ta balçığa saplanan çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, gölete dönüşen su birikintisinde oyun oynarken ayağı kayarak balçığa saplanan 12 yaşındaki Emircan Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası yetkililer alanda önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Çamlıbel köyü mevkisinde arkadaşlarıyla gölete dönüşen su birikintisinin yanında oynayan Emircan Karaman (12), ayağının kayması sonucu suya düşerek balçığa saplandı.

Arkadaşlarının durumu yakınlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Karaman'ın cenazesi, ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için alanda önlem alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
