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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yüksekten düşen kişi öldü

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 1 kişi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 1 kişi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Damarlı mevkisinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan Mustafa Boşnak (41), ocak içerisinde yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, polis ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde, Boşnak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerce inceleme yapıldı.

Boşnak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen M.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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