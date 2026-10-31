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Zonguldak'ta park halindeki kamyonet el freni çekilmeyince yol kenarına devrildi

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Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolundaki akaryakıt istasyonuna park edilen kamyonet, el freni çekilmeyince hareket ederek yol kenarına devrildi. Sürücü ve beraberindekilerin indiği anlar, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zonguldak'ta el freni çekilmeyen kamyonetin yol kenarına devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Zonguldak- Karadeniz Ereğli kara yolu Seyfetler mevkisindeki akaryakıt istasyonundaki alana park edildi. Sürücü ve beraberindekiler, kamyonetten indi.

El freni çekilmeyen kamyonet, bir süre sonra hareket ederek yol kenarına devrildi.

Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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