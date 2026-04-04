Zonguldak'ta gölete düşen çocuk boğuldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gölette oyun oynarken düşen 12 yaşındaki Emircan Karaman, balçığa saplanarak boğuldu. Olay sonrası jandarma soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde oyun oynarken gölette düşerek balçığa saplanan Emircan Karaman (12), boğuldu. Emircan'dan geriye göletinkıyısında bindiği oyuncak traktör kaldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Alaplı ilçesi Çamlıbel Köyü mevkisinde meydana geldi. Evinin yakınlarındaki göletin çevresinde ikiz kardeşi ve arkadaşlarıyla oyun oynayan Emircan Karaman, kayarak gölete düştü. Suyun içinde çırpınan Emircan, balçığa saplanıp gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının sonucu, suyun içindeki balçığa saplanan Emircan Karaman bulunarak göletten çıkarıldı. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuktan geriye olay yerinde bindiği oyuncak traktör kaldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
