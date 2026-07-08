Haberler

Otomobilin çarptığı motosikletin aynası kırıldı; çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletin aynası kırıldı; çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta otomobilin park halindeki motosiklete çarpıp aynasını kırması sonucu çıkan kavgada otomobil sürücüsü, motosiklet sahibi kadın ve sevgilisi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ta otomobilin park halindeki motosiklete çarpıp aynısını kırdığı kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Esnafın da dahil olduğu kavgada otomobil sürücüsü ile motosikletin sahibi kadın ve onun sevgilisi yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan B.D. isimli kadına ait motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin aynası kırıldı. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan motosiklet sahibi B.D. ile sürücü E.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre B.D., kırılan motosiklet aynasını E.K.'ye fırlatıp hakaret etti. Bunun üzerine E.K. de motosiklete tekme attı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki esnaf E.K.'ye müdahale etti. Darbedilen sürücü yakındaki bir markete sığındı. Bir süre sonra olay yerine gelen B.D.'nin sevgilisi F.S.'nin de markete girerek E.K.'ye saldırdığı öne sürüldü.

Kavgada E.K.'nin burnu kırılırken, B.D. ile F.S. de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan E.K. ile B.D., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, F.S. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan "Vurun" talimatı
Tarihi zirve sonrası NATO Genel Sekreteri Rutte'den açıklamalar

NATO'nun 1 numaralı isminden önemli açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nebahat Çehre tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla güneşin tadını çıkardı

82 yaşındaki ünlü oyuncu siyah mayosuyla yıllara meydan okudu
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı

Her şey bir tokatla başladı! Otogarı savaş alanına çeviren olay
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi
Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek

ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler