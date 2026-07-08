Otomobilin çarptığı motosikletin aynası kırıldı; çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ta otomobilin park halindeki motosiklete çarpıp aynısını kırdığı kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Esnafın da dahil olduğu kavgada otomobil sürücüsü ile motosikletin sahibi kadın ve onun sevgilisi yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 67 AEE 475 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan B.D. isimli kadına ait motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin aynası kırıldı. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan motosiklet sahibi B.D. ile sürücü E.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre B.D., kırılan motosiklet aynasını E.K.'ye fırlatıp hakaret etti. Bunun üzerine E.K. de motosiklete tekme attı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki esnaf E.K.'ye müdahale etti. Darbedilen sürücü yakındaki bir markete sığındı. Bir süre sonra olay yerine gelen B.D.'nin sevgilisi F.S.'nin de markete girerek E.K.'ye saldırdığı öne sürüldü.

Kavgada E.K.'nin burnu kırılırken, B.D. ile F.S. de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan E.K. ile B.D., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne, F.S. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı