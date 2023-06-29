Zonguldak'ta otomobil bariyere çarparak takla attı: 6 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde refüjdeki bariyere çarpıp takla atan araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kocaman mevkisi, Alaplı Akçakoca kara yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı İlçesinden Kocaman'a giden Ş.D., idaresindeki 67 SC 510 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan demir bariyerin başlangıcına çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde büyük hasar meydana gelirken, sürücü Ş.D ile otomobil içinde bulunan S.A.,C.D.,E.D.,Z.D.,T.K., yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili Jandarma soruşturma başlatıldı.