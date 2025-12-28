Haberler

Zonguldak'ta okullar tatil edildi

Güncelleme:
Zonguldak'ta devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, Bülent Ecevit Üniversitesi'ndeki final sınavları da ertelendi.

ZONGULDAK'ta olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) ise yarın yapılacak final sınavlarının ertelendiğini duyuruldu.

Meteorolojik tahminlere göre, 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kentte yarın sabah da kar, yağmur ve fırtınanın devam edeceği belirtildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini tüm hizmet içi eğitim ve e-sınav faaliyetlerine 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÜNİVERSİTEDE FİNAL SINAVLARI ERTELENDİ

Öte yandan BEUN Rektörlüğü de yaptığı yazılı açıklamayla 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak final sınavlarının 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

