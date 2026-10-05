Zonguldak'ta öğretmen, nefes borusuna poğaça kaçan öğrenciyi Heimlich ile kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ZONGULDAK'ta nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Yayla Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Bir öğrenci bahçede poğaça yerken fenalaştı. Bahçede nöbetçi olan Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Sağlam, öğrencinin nefes borusuna yiyecek parçası kaçtığını fark etti. Sağlam, öğrenciye hemen Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusundaki yiyecek parçasını çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı