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Zonguldak'ta öğretmen, nefes borusuna poğaça kaçan öğrenciyi Heimlich ile kurtardı

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Zonguldak'ta öğretmen, nefes borusuna poğaça kaçan öğrenciyi Heimlich ile kurtardı
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Zonguldak'ta bir ortaokulun bahçesinde poğaça yerken nefes borusuna yiyecek parçası kaçan öğrenci, nöbetçi beden eğitimi öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ta nefes borusuna poğaça parçası kaçan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Yayla Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Bir öğrenci bahçede poğaça yerken fenalaştı. Bahçede nöbetçi olan Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Sağlam, öğrencinin nefes borusuna yiyecek parçası kaçtığını fark etti. Sağlam, öğrenciye hemen Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusundaki yiyecek parçasını çıkardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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