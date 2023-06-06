Zonguldak'ta Nikah ve Kültür Merkezi Salonunun Temeli Atıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde nikah ve kültür merkezi salonunun temeli atıldı.

Temel atma törenine; Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Bakacakkadı Belde Başkanı Oktay Albuz, CHP önceki dönem Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Fahri Diler, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Bin 100 metrekare kapalı olarak inşa edilen nikah ve kültür merkezinin temel atma töreni öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Temel atma öncesinde burada yapılan dua ile kurban kesildi. Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç; "Bugün burada Saltukova halkı için tarih bir ana şahit edilecek. Yıllardır Saltukovamızın en önemli ihtiyacı olan gençlerimizin yıllarca içinde uhde kalan kapalı nikah salonunun temelini atacağız. Rabbim bize 4 yıl önce aday olduğumuz yıllarda verdiğimiz sözleri tutmaya nasip etti. 4 yıldır yer tahsisi konusunda sıkıntılar çektik. Bin 100 metrekare kapalı düğün ve nikah salonunun modern bir salon olarak vatandaşlarımıza hizmet için oluşturacağız ve burada bunun için toplandık" dedi.

Konuşmaların ardından salonun temeli atıldı. - ZONGULDAK