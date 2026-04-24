Haberler

Zonguldak'ta müşteriye kaba davranan esnafa tezgah kapatma cezası

Zonguldak'ta müşteriye kaba davranan esnafa tezgah kapatma cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde müşteriye kaba davrandığı tespit edilen pazarcı esnafına 1 hafta tezgah kapatma cezası uygulandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde müşteriye kaba davrandığı tespit edilen pazarcı esnafına 1 hafta tezgah kapatma cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin merkez kapalı pazar yerinde denetimlerini sürdürdüğü, kurallara uymayan esnafın önce sözlü ve yazılı uyarıldığı, uyarılara rağmen ihlalin devam etmesi halinde ise yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, müşteriye kaba davranan pazarcı esnafının sebze ve meyve tezgahının, Belediye Encümen Kararı ile 1 hafta ticaretten men edilmesine karar verildiği aktarılarak, zabıta ekiplerinin pazar yerlerindeki kontrol ve denetimlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı

Şehit çocuğunun isteği sonrası jet hızıyla talimatı verdi

Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü

Evini ateşe verince gözaltına alındı nezarethanede hayatını kaybetti
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor