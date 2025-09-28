Haberler

Zonguldak'ta Motosiklet Denetimi: Eşine Zorluk Çıkan Sürücüye Polis Müdahalesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta yapılan motosiklet denetiminde sürücü ve eşinin mukavemet göstermesi üzerine polis başmüfettişi görevlendirildi. Olayda, sürücüye cezai işlem uygulanarak gerekli işlemler için karakola götürüldüğü belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Zonguldak'ta trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde motosiklet sürücüsü ve eşinin zorluk çıkardığı olayla ilgili polis başmüfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 Eylül'de Gazipaşa Caddesi'nde gerçekleştirilen denetim sırasında kaldırımda seyreden bir motosikletin durdurulduğu belirtildi.

Motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandığı ifade edilen açıklamada, sürücünün eşi olduğu belirlenen yolcunun ise kimlik ibraz etmediği, görevli ekiplere fiziki ve sözlü mukavemette bulunduğu kaydedildi.

Bunun üzerine sürücü ve eşinin, kademeli zor kullanılarak gerekli işlemlerin yapılması için polis merkez amirliğine götürüldüğü aktarılan açıklamada, "Konunun araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından polis başmüfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
