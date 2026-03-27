İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Zonguldak'ta protesto edildi

Saadet Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığı, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasına yönelik protesto düzenleyerek, Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Saadet Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığınca Madenci Anıtı'nda "Zalimlere Lanet, Mazlumlara Destek" başlıklı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı İsmail Üstünyer, Gazze'de yaşananlara tepki göstererek, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasını eleştirdi.

Üstünyer, Milli Görüş hareketi olarak coğrafya, mezhep ve kimlik ayrımı yapmaksızın, zalimin karşısında "Elif" gibi dimdik durduklarını belirterek, aylardır dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kudüs'te yaşanan gelişmelere dikkati çeken Üstünyer, "Onurumuz, kırmızı çizgimiz ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, bugün işgalci postalları altında zincirlenmiştir. Bu zincirler sadece taş duvarlara değil, Müslümanların ibadet hürriyetine ve tüm insanlığın inanç kutsiyetine vurulmuş bir prangadır." diye konuştu.

Üstünyer, Kudüs'ün İslam coğrafyası için önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz Saadet Partisi teşkilatları olarak gür bir sesle haykırıyoruz, Kudüs özgürleşmeden dünya huzura kavuşamaz, Mescid-i Aksa'nın zincirleri kırılmadan, insanlık prangalarından kurtulamaz." dedi.

Gazze'de yaşananların sona ermesi, Mescid-i Aksa üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve bölgedeki dış müdahalelerin son bulması gerektiğini ifade eden Üstünyer, bu doğrultuda yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Dünya kamuoyuna da seslenen Üstünyer, mazlumların yaşadığı acıların son bulacağına inandıklarını ve Kudüs'ün özgürlüğü için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP'li başkanın otel odasında basılmasına Özel'den ilk yorum

Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

Vedat Muriqi'den Türkiye hakkında iddialı sözler
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor