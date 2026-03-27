İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması Zonguldak'ta protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına Zonguldak'ta tepki gösterildi.

Saadet Partisi Zonguldak Merkez İlçe Başkanlığınca Madenci Anıtı'nda "Zalimlere Lanet, Mazlumlara Destek" başlıklı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı İsmail Üstünyer, Gazze'de yaşananlara tepki göstererek, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasını eleştirdi.

Üstünyer, Milli Görüş hareketi olarak coğrafya, mezhep ve kimlik ayrımı yapmaksızın, zalimin karşısında "Elif" gibi dimdik durduklarını belirterek, aylardır dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kudüs'te yaşanan gelişmelere dikkati çeken Üstünyer, "Onurumuz, kırmızı çizgimiz ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, bugün işgalci postalları altında zincirlenmiştir. Bu zincirler sadece taş duvarlara değil, Müslümanların ibadet hürriyetine ve tüm insanlığın inanç kutsiyetine vurulmuş bir prangadır." diye konuştu.

Üstünyer, Kudüs'ün İslam coğrafyası için önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz Saadet Partisi teşkilatları olarak gür bir sesle haykırıyoruz, Kudüs özgürleşmeden dünya huzura kavuşamaz, Mescid-i Aksa'nın zincirleri kırılmadan, insanlık prangalarından kurtulamaz." dedi.

Gazze'de yaşananların sona ermesi, Mescid-i Aksa üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve bölgedeki dış müdahalelerin son bulması gerektiğini ifade eden Üstünyer, bu doğrultuda yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Dünya kamuoyuna da seslenen Üstünyer, mazlumların yaşadığı acıların son bulacağına inandıklarını ve Kudüs'ün özgürlüğü için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.