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Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı: Madenciler Geçit Töreninde Baret ve Tulumlarıyla Yürüdü

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı: Madenciler Geçit Töreninde Baret ve Tulumlarıyla Yürüdü
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Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, Valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı. İstiklal Marşı, halk oyunları ve Türk bayrağı tesliminin ardından geçit törenine TTK'lı madenciler de baret ve tulumlarıyla katıldı. Madenciler protokol ve vatandaşlardan büyük alkış aldı.

ZONGULDAK'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen geçit töreninde madenciler baret ve tulumlarıyla yürüdü.

Kentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Valilik binası önünde düzenlenen törenle kutlandı. İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na Türk bayrağı teslim edildi. Sporcular daha sonra ödüllerini aldı. Geçit törenine resmi ekiplerin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri de katıldı. Baret ve tulumlarıyla yürüyen maden işçileri, protokol ve izleyicilerden büyük alkış topladı. Tören, resmi araçların geçişiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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