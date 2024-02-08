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Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 5 Saat Sonra Cansız Bedene Ulaşıldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları ve TTK Tahlisiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya'nın cansız bedeni, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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