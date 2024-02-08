Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 5 Saat Sonra Cansız Bedene Ulaşıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları ve TTK Tahlisiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya'nın cansız bedeni, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.