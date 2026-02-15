Maden işçilerine sanal kumar bağımlılığıyla mücadele bilinci kazandırılıyor

Zonguldak'ta Yeşilay Şube Başkanlığınca düzenlenen eğitimlerle Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) çalışan maden işçileri, sanal kumar bağımlılığı konusunda bilinçlendiriliyor.

Kentte alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji gibi birçok bağımlılıkla mücadele konusunda farklı platformlarda etkinlikler ve çalışmalar düzenleyen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara sanal kumar bağımlılığının birey ve aile üzerindeki etkileri hakkında bilgi veriyor.

Bu kapsamda TTK ile Zonguldak Yeşilay Şube Başkanlığı arasında imzalanan protokolle maden işçilerinin de sanal kumar bağımlılığı konusunda farkındalık kazanmaları için eğitimler gerçekleştiren görevliler, bağımlılığın erken evrede tespit edilmesine katkı sunmaya çalışıyor.

YEDAM görevlileri, şu ana kadar TTK'ye bağlı Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinin yanı sıra Gelik İşletmesinde yaklaşık 500 madenciye ulaştı.

Yeşilay Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Formatörü Elvan Özdoğan Gürer'in yanı sıra YEDAM uzmanlarının verdiği eğitimlerle işçilere farkındalık kazandırılıyor.

"Madencilerin eğitime ilgileri gün geçtikçe artıyor"

Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altuntaş, AA muhabirine, TTK ile imzaladıkları protokol gereği çalışanlara sanal kumar bağımlılığıyla mücadele kapsamında eğitimler verdiklerini söyledi.

Türkiye'de ve dünyada sanal kumar bağımlılığının yaygınlaştığına dikkati çeken Altuntaş, bunun aile ve bireylere zarar verdiğini, bunun önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Altuntaş, TTK'deki 5 müessesede iki aylık periyotta bu eğitimleri vermek istediklerini belirterek, "Türkiye'de sanal kumarın maliyeti 40 milyar dolar civarında. 40 milyar dolarla belki yüzlerce hastane, binlerce okul yapma durumumuz vardı ama bunu bir şekilde heba etmekteyiz. Çalışanlarımızı bu illetten kurtarma derdindeyiz. Bu süreci başlattık, inşallah sonu güzel olacak." diye konuştu.

Maden işçilerinin bilinçlenmesi ve farkındalıklarının artırılması için mücadele ettiklerini vurgulayan Altuntaş, Yeşilay merkezlerinde de bu desteği ücretsiz verdiklerini anımsattı.

Altuntaş, madencilerin eğitimlerde ilk başlarda sıkıldığını dile getirerek, "Eğitim ilerledikçe ilgi gösteriyorlar. Madenciler, gün geçtikçe bu sıkıntının bütün bireyleri etkilediğini gördüklerinde eğitime olan ilgileri daha da artıyor. Böyle bir sıkıntıları varsa bir şekilde bunu gidermelerini ve bu destekten geri kalmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

"Madencilerin sanal kumar bağımlılığı konusunda bilinçlenmesi faydalı olacak"

7 yıldır madenci işçisi olarak çalışan Soner Aysan da çevresinde kumar bağımlısı arkadaşlarının bulunduğunu belirterek, madencilerin sanal kumar bağımlılığı konusunda bilinçlenmesinin faydalı olacağını söyledi.

"Kumar bağımlılığı kötü bir şey." diyen Aysan, bu anlamda eğitimlerde öğrendikleri sayesinde bağımlılığı bulunanlara yardımcı olabilmenin önemini vurguladı."