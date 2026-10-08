Haberler

Zonguldak'ta kaçak maden ocakları soruşturmasında 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları soruşturmasında aralarında ocak sahipleri, TTK personeli ve 2 orman muhafaza memurunun bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkındaki rüşvet ve usulsüz denetim iddiaları ile 1 kişinin intihar ettiği iddiası inceleniyor.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocaklarıyla ilgili usulsüz işlemler yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu aralarında ruhsatsız maden ocağı sahipleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) imha personelinin de bulunduğu 14 şüpheli ile 2 orman muhafaza memuru gözaltına alındı.

Soruşturmada, orman personelinin kömür işletmelerine yönelik denetimlerde usulsüz işlemler yaptığı ve işletmecilerden rüşvet aldığı iddiaları üzerinde duruldu.

Ruhsatsız işletilen bazı maden ocaklarında mühürleme işlemlerinin fiilen uygulanmadığı veya uygulanmış gibi gösterildiği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında "bilgi satma" ağı içerisinde hareket ettiği öne sürülen 2 orman muhafaza memuru tespit edildi.

"Rüşvet verme" ve "rüşvet alma" suçlamalarıyla işlem yapılan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Öte yandan 1 kişinin, olayın ortaya çıkmasının ardından bazı kaçak ocak sahiplerinin verdikleri parayı geri istemesi nedeniyle baskıya maruz kaldığı, bu nedenle intihar ettiği iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Kaynak: AA
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor

Çöken binadan bir acı haber daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte bu hale geldi
Kıvanç Tatlıtuğ 5 milyon takipçili hesabını neden kapattığını açıkladı: Canım öyle istedi

5 milyon takipçili hesabını kapatmıştı! Nedenini açıkladı
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor

Korkulan oldu! Komşu savaşa katılıyor
Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3

Sahnede düşüp hastanelik olmuştu! Merve Özbey'den haber var
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama
Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı
Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı

Liseli gence soğuk duş! Protestolara katıldığına bin pişman oldu