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Zonguldak'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

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Zonguldak'ta istinat duvarına çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Zonguldak'ta istinat duvarına çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 ACL 548 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun Köroğlu yol ayrımı mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçtaki bir yaralı ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Tragger Köroğlu Güncel Haberler

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