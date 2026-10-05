Zonguldak'ta iş hanının asansörü 3 kat aşağı düşünce 1 kişi ağır yaralandı

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ZONGULDAK'ta bir iş hanının asansörü bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü. O sırada asansörde bulunan Kazım K., ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Kazım K., itfaiye ekibi tarafından asansör boşluğundan çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'ndeki bir iş hanında meydana geldi. İş hanının asansörü, bilinmeyen bir nedenle 3 kat aşağı düştü. Asansörde bulunan Kazım K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle asansör boşluğundan çıkarılan Kazım K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenilen Kazım K.'nin tedavisine başlandı.

Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı